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  3. 07 Kasım 2018 07:31

Akaryakıt istasyonunda korkunç infaz kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda sırtından bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Bilgin Pro
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