  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Mayıs 2017 17:45

Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli ve silahlı dört kişi soygun yapıp kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan soygun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Video Galeri
İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtı
Video Galeri
1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu Giresunda başladı
1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu Giresunda başladı
Video Galeri
5inci katta sallanan çocuğu görünce araç üstüne çıkıp halı açtı
5inci katta sallanan çocuğu görünce araç üstüne çıkıp halı açtı
Video Galeri
Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Bakan Avcı'nın katılımıyla başladı
Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Bakan Avcı'nın katılımıyla başladı
Video Galeri
Maganda kurbanı Alican'ın ölümü kamerada
Maganda kurbanı Alican'ın ölümü kamerada
Video Galeri
6'ncı kattan böyle düştü
6'ncı kattan böyle düştü