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Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

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