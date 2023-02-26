Anasayfa Video Galeriler Gündem Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 10:05 Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fb04b64cb0ca0c9f5ca533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar