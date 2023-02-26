Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

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