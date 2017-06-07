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  3. 07 Haziran 2017 17:45

Akaryakıt tankeri patladı: 2 yaralı

Mardin’de oto sanayi sitesinde bulunan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 iş yeri ile 2 araç yandı.

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