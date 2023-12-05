Anasayfa Video Galeriler Gündem Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada 05 Aralık 2023 Salı Saat: 16:11 Güncelleme: 05 Aralık 2023 Salı 16:11 Batman'da akaryakıt yüklü tankerde meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656f216f5b9ecab30e0582c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı''' Uzman isimden Marmara depremi açıklaması: ''Bilmediğimiz faylar var'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul adaylığı açıklaması Gazeteci İsmail Saymaz'ın hapsi istendi Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı Doktorla tartıştı, hastaneyi birbirine kattı Sokakta piton şaşkınlığı! Yol ortasında bulundu Celal Şengör'den tartışılacak sözler: ''Maden açılmasın diyen zır cahildir'' İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon