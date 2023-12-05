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Akaryakıt yüklü tankerde patlama anı kamerada

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Batman'da akaryakıt yüklü tankerde meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

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