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  3. 11 Ekim 2019 14:05

Akçakale'den teröristlere 'Ölürüm Türkiyem' mesajı

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerini veren Akçakale'de hoparlörlerden "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak teröristelere mesaj veriliyor

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