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  3. 19 Mayıs 2020 22:15

Akdeniz depremleri sonrası uzmanlardan tsunami uyarısı!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'de meydana gelen depremler ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

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