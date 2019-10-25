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  3. 25 Ekim 2019 09:55

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dalaman ve çevre ilçelerde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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