  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Ekim 2019 09:45

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem ! Muğla, Antalya ve Burdur da sallandı

Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 07.44'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.

Video Galeri
''AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü''
''AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü''
Video Galeri
Müge Anlı hamile eşini döven adamı aramayı reddetti
Müge Anlı hamile eşini döven adamı aramayı reddetti
Video Galeri
ABD’de büyük yangın! 7 ev kullanılamaz hale geldi
ABD’de büyük yangın! 7 ev kullanılamaz hale geldi
Video Galeri
Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı
Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı
Video Galeri
İstanbul'un göbeğinde maskeli dehşet
İstanbul'un göbeğinde maskeli dehşet
Video Galeri
Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı !
Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM