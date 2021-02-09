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  3. 09 Şubat 2021 11:25

Akdeniz'de balıkçıların balina heyecanı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.

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