Anasayfa Video Galeriler Gündem Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada 30 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 09:05 Libya Sahil Güvenliğine ait sürat botu, Akdeniz’de yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı. Açık açık cinayet girişimi saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6517baa5ec9222188b085593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 bloklu site 3 saniyede böyle yerle bir oldu Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz 20 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı Bir polis bıçaklandı, özel harekat ve JASAT operasyon düzenledi Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı