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Akdeniz'de göçmenlere ölümcül müdahale kamerada

Libya Sahil Güvenliğine ait sürat botu, Akdeniz’de yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı. Açık açık cinayet girişimi saniye saniye kameralara yansıdı.

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