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  3. 18 Eylül 2019 11:55

Akgöl, sıcaklık ve kuraklıktan kurudu

Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektarlık alana sahip Akgöl, bu yıl etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle tamamen kurudu. Kuruyan göl zemininde bir uçtan diğer uca dolaşmak mümkün.

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