Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 09:41 Güncelleme: 28 Haziran 2024 Cuma 09:41 Mersin'de hafif ticari aracın minibüsü sollaması sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşmesine yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667e5b2f36866ab4e202f283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz bu ''sapığı'' arıyor: Her yere el ilanları asıldı Gökyüzünde kabus: Motoru duran uçakta ölüm kalım savaşı kamerada Haliç'te korkunç olay: Metrelerce yüksekten denize düştü 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tekirdağ'da korkutan patlama Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Baba-oğul sokağı kan gölüne çevirdi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Avukat polise küfür etti; ortalık bir anda karıştı