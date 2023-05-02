Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 12:25 Ankara'da yaşanan bir hırsızlık "pes" dedirtti. Evini 4 ay önce eşyalı olarak kiraya veren bir ev sahibi aylardır kira alamadığı kiracısıyla görüşmek için evine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450d7046783a60a4828b2f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz! İstanbul'da kuru yük gemisinde yangın Uzaklaştırma kararı uzak tutamadı! İstanbul'da eski damat dehşeti 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı Marmaray'da intihar girişimi Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı