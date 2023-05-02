Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes!

Ankara'da yaşanan bir hırsızlık "pes" dedirtti. Evini 4 ay önce eşyalı olarak kiraya veren bir ev sahibi aylardır kira alamadığı kiracısıyla görüşmek için evine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.

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