Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıl almaz tarihi eser hırsızlığı! Akıl almaz tarihi eser hırsızlığı! 07 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 14:40 Aksaray'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 şahıs battaniyeye içine sardıkları bin 200 yıllık tarihi eser küpü aracın ön koltuğuna koyarak çalmaya kalktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63188322a6824d5aa514e6b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' diyen Tekin için CHP'den açıklama Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti! İsim benzerliği yüzünde 1 TL'ye ev sahibi oldu, gerçeği boşanırken öğrendi Servet teklif ettiler ama satmadı; trafikte gören dönüp bir daha bakıyor! DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın Yediemin otoparkçılarını da şoke eden araç haczi Türkiye'nin masmavi cennetiydi.. Son hali korkunç! İstanbul'da bir polis minibüste meslektaşını vurdu Suyu hattı patladı, sular 2'nci kata kadar fışkırdı