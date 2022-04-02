Anasayfa Video Galeriler Gündem Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra... Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra... 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 15:20 Avcılar'da geri dönüşüm kumbaralarından birine oğlunu sokarak içindeki tüm kıyafetleri dışarı çıkartan çift cep telefonu ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62483f8f66c43c603561ebe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şaşkına çeviren görüntü: Kaldırımı tel örgü ile kapattılar Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı! İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı İstanbul'da akıl almaz intihar Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti