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  4. Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra...

Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra...

Avcılar'da geri dönüşüm kumbaralarından birine oğlunu sokarak içindeki tüm kıyafetleri dışarı çıkartan çift cep telefonu ile görüntülendi.

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