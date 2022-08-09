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Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek...

Bakırköy'de inşaat alanına minibüsle işçi kılığında gelen baretli ve yelekli hırsızlar, "Bizi patron gönderdi" diyerek beton dökümünde kullanılan tahta kalıpları çaldı.

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