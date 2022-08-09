Anasayfa Video Galeriler Gündem Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek... Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek... 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 15:50 Bakırköy'de inşaat alanına minibüsle işçi kılığında gelen baretli ve yelekli hırsızlar, "Bizi patron gönderdi" diyerek beton dökümünde kullanılan tahta kalıpları çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f25815d3544c03a72cb8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede doktora ''beni Erdoğan takip ediyor'' saldırısı: ''Mermileri ağzına boşaltırım!'' Anıtkabir'de ''Allah’a emanet olun'' diyerek Türkiye'ye veda etti Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü! Bakanlık, Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi yine unuttu!