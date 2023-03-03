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  4. Akılalmaz hırsızlık kamerada! Cinsel organına sakladı

Akılalmaz hırsızlık kamerada! Cinsel organına sakladı

Bursa'da bir cep telefonu mağazasına giren hırsız, çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp mağazadan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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