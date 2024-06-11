Anasayfa Video Galeriler Gündem Akılalmaz kaza kamerada: Taksici kendi aracının altında kaldı Akılalmaz kaza kamerada: Taksici kendi aracının altında kaldı 11 Haziran 2024 Salı Saat: 12:46 Güncelleme: 11 Haziran 2024 Salı 12:46 Eskişehir'de el frenini çekmediği için kaymaya başlayan taksisini durdurmaya çalışırken aracının altında kalan sürücünün yaraladığı olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66681ced3ff08f53d80b1663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım İstanbul'daki kafede meydan savaşı... Çok sayıda gözaltı var Bu ''tosun''a 7 ortak değil, 7 mahalle ancak girer Afra Saraçoğlu dansıyla hem kendinden geçti hem kendinden geçirdi Yaz geldi, KKKA kabusu başladı: 3 can kaybı, 300 vaka var 3 milyar TL'lik forex vurgununa operasyon En mutlu günleri zehir oldu: Düğünde havai fişek gösterisi hastanelik etti Yasadışı bahisçilere suçüstü: Çok sayıda gözaltı var 2. el otomobilde pes dedirten hile: 3 otomobilden 1 otomobil yapmışlar