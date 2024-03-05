Anasayfa Video Galeriler Gündem Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada 05 Mart 2024 Salı Saat: 13:16 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 13:16 Kocaeli'de bir petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, köpekle biraz ilgilendikten sonra peşine taktığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6f0e12f30fc2bc70af9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! Ukrayna, Rusya'nın devriye gemisini batırdı 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri dehşete düşürdü İstanbul'da dehşet! Otomobilde ceset bulundu Ankara'da komşu kavgası kanlı bitti Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı Ayda 300 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor