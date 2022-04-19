Anasayfa Video Galeriler Gündem Akılalmaz olay: Davulcu, kapıyı açmayan baba-oğula saldırdı Akılalmaz olay: Davulcu, kapıyı açmayan baba-oğula saldırdı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 21:25 Samsun'un Atakum ilçesinde, bir apartmana girmek isteyen davulcu ve yanındaki kişilere kapıyı açmadan baba-oğul saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625efe92557a664e9e124bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksici dehşeti: Turist kadını önce dövüp sonra... Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı İstanbul'da minibüs alev topuna döndü TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım