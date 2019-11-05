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  3. 05 Kasım 2019 17:20

Akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada

Mersin'de M.T.’nin, parkın girişinde uyuyakalan kişinin altın kolyesini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı kolye ile yakalanan M.T., adliyeye sevk edildi.

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