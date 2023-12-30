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  4. Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı

Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı

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Bolu-Mudurnu kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonla çarpışan minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı.

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