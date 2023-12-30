Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı 30 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 30 Aralık 2023 Cumartesi 12:20 Bolu-Mudurnu kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonla çarpışan minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658fe0f2878b47ef04047737" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı Uludağ'da ''karsız'' yılbaşı tatilinin bedeli dudak uçuklattı