Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı

Bolu-Mudurnu kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonla çarpışan minibüs adeta kağıt gibi yırtıldı.

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