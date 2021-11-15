Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıllara durgunluk veren olay: Gelin ve damadın etrafında drift yaptı! Akıllara durgunluk veren olay: Gelin ve damadın etrafında drift yaptı! 15 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 21:00 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan maganda tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6192a05b1300886357000803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyada bir ilk! Hem yolda hem de tren yayında hareket edebiliyor Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülenen Batuhan Karacakaya yorumları tiye aldı! Al Sana Haber'de sular durulmuyor! Mesajları ifşa edilen Tuğba Ekinci programdan ayrıldı Yargı dizisinde Kadir Şeker sahnesi sosyal medyayı salladıosyal medyaya damga vurdu İmamoğlu'nun eski işi ünlü şarkıcıyı şaşırttı: ''Gerçekten mi?'' Türkiye'nin ilk pastanesi kepenk kapatıyor Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku! Mustafa Sarıgül'ü çılgına çeviren soru