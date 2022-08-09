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  4. Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı!

Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı!

Tuzla'da yaşanan olayda lüks cip sürücüsü otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi.

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