Anasayfa Video Galeriler Gündem Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı! Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı! 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 21:35 Tuzla'da yaşanan olayda lüks cip sürücüsü otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f2a8e94cea2666657fef03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek... Hastanede doktora ''beni Erdoğan takip ediyor'' saldırısı: ''Mermileri ağzına boşaltırım!'' Anıtkabir'de ''Allah’a emanet olun'' diyerek Türkiye'ye veda etti Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü