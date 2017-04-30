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  3. 30 Nisan 2017 10:50

Akıllara durgunluk veren taşıma yöntemi

Yenibosna'da bulunan bir tekstil atölyesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan tehlikeli taşıma yöntemi akıllara durgunluk verdi.

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