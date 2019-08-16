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  3. 16 Ağustos 2019 17:00

Akın akın dönüyorlar: 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 2 kilometre kuyruk oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen Türk işçiler, anavatana gelirken mutlu ve sevinçli ama giderken hüzünlü ve buruk olduklarını söyledi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini...

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