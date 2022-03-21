Anasayfa Video Galeriler Gündem Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar 21 Mart 2022 Pazartesi Saat: 19:15 Rusya'nın işgal harekatı devam ederken, Ukrayna'daki savaştan kaçan Ukraynalılar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238a49a077ec2185a7f6803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi Dev dalgalar 20 metrelik kıyı şeridini böyle yuttu Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! Kocası olacak cani kızının gözleri önünde katletti 132 taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada Kemal Sunal hayranlarının gözü yaşlı... Bu görüntüleri ilk kez yayınlandı 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Habertürk'te yine ilginç anlar! Ekonomi konuşulurken konu nerelere geldi Mustafa Sarıgül bu sefer esnafı tokatladı