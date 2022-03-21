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Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar

Rusya'nın işgal harekatı devam ederken, Ukrayna'daki savaştan kaçan Ukraynalılar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

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