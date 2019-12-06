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  3. 06 Aralık 2019 23:55

Akıncı TİHA ilk kez gökyüzünde ! Heyecanlandıran paylaşım...

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Bayraktar'ın paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

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