  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Temmuz 2017 19:15

Akıntıya kapılan Suriyelinin cesedini arama çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da 5 gün önce serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyelinin cesedini arama çalışmaları ediyor.

Video Galeri
İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Video Galeri
Sarp Sınır Kapısında bonzai operasyonu
Sarp Sınır Kapısında bonzai operasyonu
Video Galeri
Anne bebeğim nerede? deyince alarma geçtiler
Anne bebeğim nerede? deyince alarma geçtiler
Video Galeri
BAUyu derecelikle bitiren Azerbaycanlı kardeşlere Baküde büyük ilgi
BAUyu derecelikle bitiren Azerbaycanlı kardeşlere Baküde büyük ilgi
Video Galeri
Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi
Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi
Video Galeri
Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi