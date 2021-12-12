Anasayfa Video Galeriler Gündem Akit TV canlı yayınında Ümit Özdağ'dan bomba hareket Akit TV canlı yayınında Ümit Özdağ'dan bomba hareket 12 Aralık 2021 Pazar Saat: 11:51 Atatürk düşmanlığıyla bilinen Akit TV'de ''Kırmızı Masa'' programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk heykelini masaya koyunca sunucu neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b5b8013496ee69d87d4253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında öğrendi İstanbul sahilinde yine aynı manzara! ''Kırmızı'' örtü her yeri sardı İşte ekonomideki ''toz pembe bulutları'' dağıtan video! Kapıda asılı bayat ekmekler oyunu bozdu Erdoğan: ''Sosyal medya demokrasi için ana tehdit'' Esnaf Türkçe yazıları kaldırdı, Bulgarca yazıları astı Gözaltında mı, ev hapsinde mi derken... İsmail Saymaz, Sedat Peker ile ilgili son bilgiyi paylaştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaştığı kasadan servet çıktı İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Dışarıdan gelip saldırdılar