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  3. 30 Ağustos 2020 23:45

Akit TV'de skandalın yeni adı: ANIRKABİR!

Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını ekranlarına taşıyan ve devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit TV ise bir skandala imza atarak haberi, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' olarak verdi.

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