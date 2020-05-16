  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2020 09:50

Akit TV'deki canlı yayında skandal sözler

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savundu

Video Galeri
İki metre sosyal mesafeli gelinlik üretildi
İki metre sosyal mesafeli gelinlik üretildi
Video Galeri
Barış Pehlivan’a cezaevinde darp kamerada!
Barış Pehlivan’a cezaevinde darp kamerada!
Video Galeri
Prof. Kutluk Özgüven'den 12 yaşındaki kız çocukları için Akit TV'de skandal sözler!
Prof. Kutluk Özgüven'den 12 yaşındaki kız çocukları için Akit TV'de skandal sözler!
Video Galeri
Caner Erkin koronavirüs test sonucunu açıkladı
Caner Erkin koronavirüs test sonucunu açıkladı
Video Galeri
Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Bana propaganda yapma
Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Bana propaganda yapma
Video Galeri
İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem
İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM