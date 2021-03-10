  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı

Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı
Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda
İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi
Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı
Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip kameya aldılar!