Anasayfa Video Galeriler Gündem Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:55 Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048dde57e70cc02bd6420bf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip kameya aldılar!