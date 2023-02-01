Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü ünitesinin reaktör bölmesinde, kor tutucu ekipmanının önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı.

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