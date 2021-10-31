Anasayfa Video Galeriler Gündem Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama 31 Ekim 2021 Pazar Saat: 21:25 Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali alanındaki bir trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617edf8fce22be7d28020243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kara kış sonunda geldi: Yollar buz pistine döndü Erdoğan-Biden görüşmesi başladı Bir ilçe diken üstünde! Arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Marmaray'da korkunç ölüm: Tren raylarına atlayarak feci şekilde can verdi Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: ''Parasını ödeyip göndermeli'' ''Muz sever'' 8 Suriyeli daha gözaltında İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi