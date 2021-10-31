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Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali alanındaki bir trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın meydana geldi.

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