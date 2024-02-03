Anasayfa Video Galeriler Gündem Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 08:20 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 08:20 Adana'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında sokak ortasında tabanca ve pompalı av tüfeğiyle çatıştı. Olaylarda 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bdcd256b24dd226109d513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti!