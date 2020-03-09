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  3. 09 Mart 2020 10:20

Akrabalarını kurşuna dizdi: 3 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişi, arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı 7 akrabasını silahla vurdu. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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