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  4. Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı

Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı

İzmir'de bir büfe işleten küçük esnaf dükkanına "akrabalar giremez" yazılı bir tabela astı. Küçük esnafın her göreni şaşırtan tabelayı asma nedeni ise oldukça manidar...

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