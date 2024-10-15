Anasayfa Video Galeriler Gündem Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı 15 Ekim 2024 Salı Saat: 14:56 İzmir'de bir büfe işleten küçük esnaf dükkanına "akrabalar giremez" yazılı bir tabela astı. Küçük esnafın her göreni şaşırtan tabelayı asma nedeni ise oldukça manidar... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e585da2c407c8c600e4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Yılmaz bebek metrobüste doğdu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı İstanbul'da hastane karıştı: Bahçede silah sesleri