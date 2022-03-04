Anasayfa Video Galeriler Gündem Akrep Nalan hayatını kaybetti Akrep Nalan hayatını kaybetti 04 Mart 2022 Cuma Saat: 12:00 Türkiye bugün bir değerini daha kaybetti. "Akrep Nalan" olarak tanınan ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6221d5338db1145c0f18ba03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ortalık bir anda savaş alanına döndü! Sopalı kavga kamerada Ukrayna askerleri ve siviller, Rus askerlerin böyle tuzağa düşürdü Vakıf müdürü yardım isteyen kadını yaka paça dışarı attı Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı İstanbul'da lüks oteldeki şüpheli ölümden önceki görüntüler ortaya çıktı U:krayna'da üzerlerine ateş açıklan Türk gazeteciler ölümden döndü! Dünya panikte! Ukrayna'daki nükleer santralden alevler yükseliyor Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı