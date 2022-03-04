Akrep Nalan hayatını kaybetti

Türkiye bugün bir değerini daha kaybetti. "Akrep Nalan" olarak tanınan ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti.

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