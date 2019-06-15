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  3. 15 Haziran 2019 16:55

Akrobasi uçağı düştü

Polonya’nın Plock kentindeki Havacılık Pikniği sırasında bir akrobasi uçağı, Vistül Nehri’ne düştü. Kazadan hemen sonra uçağa ulaşan kurtarma ekipleri, iki saat süren çalışmanın ardından Alman pilotun cansız bedenine ulaştı.

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