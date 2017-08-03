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  3. 03 Ağustos 2017 16:15

Aksarayda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi sağlıkçı olan kadın sürücü yaptı.

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