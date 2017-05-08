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  3. 08 Mayıs 2017 09:46

Aksaraydaki silahlı kavga kamerada

Fatih Aksaray’da Irak, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların bulunduğu iki grup arasında alacak-verecek davasıyla çıkan, 1 polis memurunun yaralandığı ve yabancı uyruklu 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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