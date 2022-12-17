Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 13:45 tv100 ekranlarında yayınlanan Yüzler Kulübü'ne katılan İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmama konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d9dbfbdc82a35c201a333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin cennetiydi, 4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı Telefon dolandırıcıları iş başında! 4,5 milyon TL'lik altınlarını elleriyle teslim etti Gece kulübündeki ilginç hırsızlık anı kamerada Esenyurt'ta trafikte keserli maganda saldırısı kamerada Türkiye'nin ''mühendislik harikası'' viyadüğü için geri sayım başladı Büyükçekmece’de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti Ankara'da yoğun sis etkili oldu AKINCI TİHA ateşledi; Türkiye'nin ilk yerli süpersonik füzesi 12'den vurdu