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  4. Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı

Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı

tv100 ekranlarında yayınlanan Yüzler Kulübü'ne katılan İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmama konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

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