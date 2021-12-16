Akşener, ''650 TL maaşla geçinebiliyorum'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi

Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ''650 lirayla geçinebiliyorum'' diyen engelli vatandaşa ''Harika, sen buna devam et'' diye yanıt verdi.

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