Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener, ''650 TL maaşla geçinebiliyorum'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi Akşener, ''650 TL maaşla geçinebiliyorum'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi 16 Aralık 2021 Perşembe Saat: 09:20 Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ''650 lirayla geçinebiliyorum'' diyen engelli vatandaşa ''Harika, sen buna devam et'' diye yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61badacc857ef00226180133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç annenin öldüğünü ağlayan bebeği ortaya çıkardı Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da alevlerin arasında can pazarı Tuvaletini yaparken az kalsın ölüyordu! Bir saatte kurtarıldı Bahar Candan canlı yayında itiraf etti: ''İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım'' AK Parti'den 2023 için bir ''petrol müjdesi'' daha Cübbeli Ahmet’ten asgari ücrete olay tepki Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz İstanbul'da akılalmaz olay! Kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi