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  3. 04 Ekim 2019 15:45

Akşener açıkladı ! Millet İttifakı'nda kriz mi var ?

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda kriz yaşandığı iddialarına canlı yayında yanıt verdi.

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