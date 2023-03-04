Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener belediye başkanları ile görüştü Akşener belediye başkanları ile görüştü 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 14:35 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64032cfe7bb7ee41eb122303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce 1 yıl önce, 3 Mart 2023'ü işaret etmişti Enkaz kaldırıldı ama 13 kişi hala kayıp İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası İstanbul sokakları Teksas'a döndü! Kurşun yağdırdılar Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler