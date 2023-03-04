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Akşener belediye başkanları ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi.

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