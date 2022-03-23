Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener: ''Erdoğan nihayet gerçeği itiraf etti'' Akşener: ''Erdoğan nihayet gerçeği itiraf etti'' 23 Mart 2022 Çarşamba Saat: 13:05 Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bu köprüler, yollar için milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nihayet gerçeği kendi sesinden itiraf etti" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623af0f19a20795cb579c01b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks otelde dehşet anları! Genç kadın 7. kattan böyle düştü İstanbul'da ''garip'' hırsızlık! Çaldıklarına mı şaşıralım, serbest kaldıklarına mı ? Mersin Limanı'nda film gibi operasyon! İtalya'ya kaçarken yakalandılar İstanbul'da genç kızı tekme tokat döven taksici serbest Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu Yer: İstanbul... Şehre inen domuz sürüsü kamerada Mansur Yavaş: ''Liyakat esasına atanan 150 itfaiye memurunu kutluyorum'' İmamoğlu’nun Anadolu Efes maçındaki heyecanı kamerada Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı