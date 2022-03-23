Akşener: ''Erdoğan nihayet gerçeği itiraf etti''

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bu köprüler, yollar için milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nihayet gerçeği kendi sesinden itiraf etti" dedi.

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