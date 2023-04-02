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Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog

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İYİ Parti lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasındaki bu diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.

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