Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog 02 Nisan 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 02 Nisan 2023 Pazar 22:25 İYİ Parti lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasındaki bu diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6429d69f60243858536299c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi TRT canlı yayınında ilginç anlar Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek... Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi