Anasayfa Video Galeriler Gündem Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Güncelleme: 06 Eylül 2023 Çarşamba 17:50 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f891b6b3856d249b3413d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi İstanbul'da akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar ölümden döndü Onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi